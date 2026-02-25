Якушев: Эспозито мечтает получить орден Дружбы из рук Путина

Канадский хоккеист стал кавалером ордена Дружбы 11 марта 2020 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадец Фил Эспозито мечтает получить орден Дружбы из рук президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев.

Эспозито стал кавалером ордена Дружбы 11 марта 2020 года. Ранее в интервью ТАСС канадец заявил, что хочет приехать в Россию для получения награды.

"Конечно, Фил с большим удовольствием приехал бы в Россию - тем более что ему еще орден Дружбы надо вручить, которым его в апреле 2020 года наградил президент Владимир Путин за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады, - сказал Якушев. - Фил мечтает его из рук нашего президента получить".

Эспозито 83 года, он провел 18 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за американские клубы "Чикаго", "Бостон" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Канадец пять раз получал приз "Арт Росс трофи", вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, и дважды становился обладателем приза "Харт трофи", ежегодно вручаемого хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. В 1984 году Эспозито был включен в Зал хоккейной славы.