Пора в топ-клуб. Хайкин подарил норвежской команде сказку в Лиге чемпионов

"Будё-Глимт" переиграл футболистов "Интера" и вышел в 1/8 финала соревнования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Стыковой раунд плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу подарил первую сенсацию в текущем розыгрыше, норвежский "Будё-Глимт" по итогам двух матчей оказался сильнее итальянского "Интера", прошлогоднего финалиста соревнования. Большой вклад в исторический успех норвежского клуба в еврокубках внес российский вратарь Никита Хайкин.

Во вторник "Будё-Глимт" на выезде обыграл "Интер" со счетом 2:1 в ответном матче стыкового раунда и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра также завершилась победой норвежской команды (3:1). "Будё-Глимт" в этом году дебютировал в общем этапе Лиги чемпионов и сумел преподнести сенсацию - за два тура до конца групповой стадии команда практически не имела шансов на попадание в топ-24, однако ей удалось переиграть английский "Манчестер Сити" (3:1) и испанский "Атлетико" (2:1).

Как отмечают многие футбольные эксперты, вратарь - это половина команды. Основным голкипером норвежской команды является Хайкин. Он отлично себя проявил в обеих встречах противостояния, несколько раз выручив одноклубников. Немногие верили в успех подопечных Хьетиля Кнутсена в поединках с "Интером", однако норвежцам удалось сотворить практически невероятное.

Есть несколько причин успеха клуба "Будё-Глимт". Это и уверенная игра Хайкина, и кадровые проблемы соперника. Безусловно, лидеру чемпионата Италии не хватало в ответной встрече аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса. Он пропустил игру из-за полученной в первом матче стыкового раунда травмы икроножной мышцы. Без Мартинеса атака "Интера" выглядела менее грозно. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 14 голами после 25 встреч.

Подход Кнутсена

Тем не менее Хайкину в первом тайме все равно пришлось непросто. "Интеру" удалось создать несколько опасных моментов. В одном из эпизодов Хайкин отразил мяч после удара головой с близкого расстояния. Всего на счету россиянина четыре сейва в этом матче. И в ситуации с пропущенным мячом голкиперу немного не повезло. Хайкин поймал мяч уже за ленточкой ворот.

В Норвегии национальный чемпионат проходит по системе "весна-осень". Поэтому "Будё-Глимт" пришлось играть два матча основного этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" и "Атлетико" без официальной игровой практики. Команда вышла из отпуска раньше и начала отдельную подготовку к матчам. Казалось бы, что у команд, у которых сезон сейчас в самом разгаре, будет больше шансов на победу хотя бы из-за игрового тонуса, однако этот фактор им не помог. Как рассказывал Хайкин в интервью "Спорт-Экспрессу", отсутствие игр даже помогало команде, потому что они полностью концентрировались на определенных соперниках.

С 2018 года главным тренером команды является норвежец Кнутсен. В его распоряжении нет звезд мирового масштаба, но специалисту удалось привить команде узнаваемый стиль, при котором фланговые полузащитники активно помогают форвардам. Костяк команды составляют норвежские игроки, которым удается прогрессировать под руководством Кнутсена. Появляются новые звезды - такие, как Йенс Петтер Хёуге, на его счету 6 голов в этом сезоне Лиги чемпионов.

Хайкин отмечал, что главный тренер команды сфокусирован не на результате, а на качестве игры. Для него важным моментом является представление, которое футболисты дают зрителям. И это действительно работает, победы норвежской команды над грандами точно выглядят ярко. Понятно, что команда не может играть первым номером с топ-клубами, но она не отступает от тактических заготовок и старается играть активно, опережая соперника по пробегу практически в каждом матче.

Хайкину пора в топ-клуб

Хайкин как игрок мог не состояться в профессиональном футболе. В российских клубах он не задерживался - ни во второй команде саранской "Мордовии", ни в дубле краснодарской "Кубани". После этого он отправился в Израиль, позиции становились лучше, но все равно выйти на качественно новый уровень не удавалось.

Норвегия появилась в жизни Хайкина случайно. Он поехал на просмотр в клуб, который выступал во втором по значимости дивизионе чемпионата Норвегии, но ему там отказали. После этого российский вратарь был близок к завершению карьеры - если бы с клубом "Будё-Глимт" не получилось, то он прекратил бы заниматься футболом. Но в этой норвежской команде у него все сложилось удачно.

Хотя первый сезон в 2019 году получился у Хайкина хуже, чем ожидалось - меньше 10 матчей во всех турнирах. Однако уже в следующем сезоне он стал первым номером, каким является до сих пор. С того момента он помог "Будё-Глимт" четыре раза выиграть чемпионат Норвегии. Команда набиралась опыта для больших побед в еврокубках. В прошлом сезоне норвежский коллектив дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил по сумме двух матчей английскому "Тоттенхэму". Карьере Хайкина в Норвегии не помешал неожиданный отъезд в английский "Бристоль Сити" в 2023-м на правах свободного агента, за три месяца он не провел матчей за команду и вернулся в "Будё-Глимт".

Лига чемпионов является одной из главных ярмарок в мировом футболе наравне с чемпионатами мира и Европы. Хайкин после удачного прошлого сезона и яркого текущего может привлечь внимание больших европейских клубов, и ему стоит попробовать свои силы в сильном чемпионате.

Карьера Хайкина выходит на пик, голкиперу 30 лет. За это время он прошел много преград, чтобы играть. Футбол отдает должное вратарю, награждая его такими командными и индивидуальными результатами. Но есть ощущение, что Хайкина мы еще можем увидеть и с большим количеством трофеев, и в более значимом клубе.