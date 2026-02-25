Бразильский футболист "Зенита" Джон Джон планирует выучить русский язык

Ранее игрок подписал контракт до конца сезона-2030/31

Футболист "Зенита" Джон Джон © Ricardo Moreira/ Getty Images

ТАСС, 25 февраля. Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Джон Джон намерен выучить русский язык. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

В петербургский "Зенит" футболист перешел 28 января, подписав контракт до конца сезона-2030/31.

"Да, приложу все усилия, чтобы выучить русский! Хотя меня уже предупредили, что язык непростой", - подчеркнул футболист "Зенита".

Джону 23 года, он выступал за "Ред Булл Брагантино" с 2024 года, ранее играл в бразильском "Палмейрасе". Всего за "Ред Булл Брагантино" бразилец провел 76 матчей, забив 20 голов и отдав 14 передач.