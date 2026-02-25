Якушев считает Олимпиаду более значимым турниром, чем Кубок Стэнли

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, Игры уникальны тем, что проводятся раз в четыре года

Александр Якушев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Победа в олимпийском хоккейном турнире является более значимым достижением, чем выигрыш Кубка Стэнли. Такое мнение в интервью ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

"Олимпиада есть Олимпиада. Вот Кубок Стэнли, которым так гордится Фил (Эспозито - прим. ТАСС), разыгрывается каждый год, - сказал он. - То есть за десятилетие его завоевывает человек сто, а то и больше. Причем ты можешь, если повезет, брать этот трофей и два, и три раза подряд. Понимаете, о чем я? Потому что с Олимпиадами так редко у кого выходит. Да и не все канадские игроки теперь думают, как Эспозито: мне многие из них говорили, что с удовольствием променяли бы победу в Кубке Стэнли на звание олимпийского чемпиона. Потому что это на всю оставшуюся жизнь".

На Олимпийских играх 2026 года победу в хоккейном турнире одержала сборная США, обыграв в финале команду Канады (2:1 ОТ).