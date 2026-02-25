Футболист "Зенита" Джон Джон рассказал, что с детства восхищается Неймаром

ТАСС, 25 февраля. Полузащитник петербургского "Зенита" Джон Джон с детства восхищается бразильским нападающим Неймаром и считает его своим любимым футболистом. Об этом игрок "Зенита" рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Неймар [был любимым футболистом в детстве]. Это образец для подражания. Еще на меня сильно повлияла семья. Мой брат - футболист. Папа тоже играл на профессиональном уровне, причем на достаточно высоком. После завершения карьеры он открыл свою школу - там я и начал заниматься. В 12 или 13 лет. Уже после ездил на просмотры в клубы - и получал уйму отказов. Но не сдавался! Продолжал работать - и однажды оказался в "Палмейрасе", - сказал футболист "Зенита"

Джону 23 года, он выступал за "Ред Булл Брагантино" с 2024 года, ранее играл в бразильском "Палмейрасе". Всего за "Ред Булл Брагантино" бразилец провел 76 матчей, забив 20 голов и отдав 14 передач.