Сборные по хоккею

Якушев: в СССР опасались проведения Суперсерии 1972 года против канадцев

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что в стране боялись, что советскую сборную просто "размажут"
© Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство СССР изначально опасалось проведения серии товарищеских матчей против сборной Канады по хоккею из-за силы соперника. Об этом в интервью ТАСС рассказал семикратный чемпион мира Александр Якушев.

"Изначально в советском руководстве далеко не все были согласны на очное рандеву сборной СССР с канадскими мастерами хоккея, - сказал Якушев. - Были опасения, что нас просто "размажут", и тем самым мы уроним честь страны, славные традиции хоккейных побед. Мы же на тот момент были чемпионами мира, три раза Олимпийские игры выиграли. Но здравый смысл победил - особенно после того, как в Канаду съездили наши тренеры Аркадий Иванович Чернышев и Борис Павлович Кулагин. Они посмотрели тренировки канадцев и пришли к выводу, что сборная СССР способна достойно играть с канадцами, а то и выигрывать. К тому же они приметили в Канаде шапкозакидательские настроения, высокомерие в отношении наших, что в конечном счете оказалось нам на руку, в первом матче уж точно".

В Суперсерии-1972 соперники провели 8 матчей, в которых сборная Канады одержала 4 победы, сборная СССР - 3, еще один матч завершился вничью. Якушев стал самым результативным игроком советской команды, забросив 7 шайб и отдав 4 результативные передачи.

