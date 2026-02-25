Смирнов уверен, что участие россиян в Олимпиаде в США увеличит ее зрелищность

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Участие российских спортсменов в Олимпиаде в США повысит зрелищность соревнований. Такое мнение в интервью ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

"Наиболее популярные в США виды спорта - это игровые виды, гимнастика, борьба, в которых наши спортсмены традиционно сильны, - сказал он. - И они представляют огромный интерес с этой точки зрения. Потому что это в первую очередь зрелище. Если мы будем принимать участие, на что я надеюсь, посещаемость и интерес зрителей по всему миру будут очень и очень высокими".

В зимней Олимпиаде в Италии приняли участие 13 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе. Летние Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.