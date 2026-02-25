Токаев наградил орденом тренера фигуриста Шайдорова Урманова

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил тренера олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова Алексея Урманова орденом "Достык" ІІ степени. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

"Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя ваших великих достижений в этом виде спорта", - сказал Урманову казахстанский лидер на церемонии награждения.

Шайдорову Токаев вручил орден "Барыс" II степени.

Шайдорову 21 год. Его победа на Олимпиаде в Италии стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Золотая медаль Шайдорова стала единственной наградой казахстанских спортсменов на прошедшей Олимпиаде.