Футбольный клуб Первой лиги "Чайка" сообщил о временном переезде в Подольск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Чайка" (Песчанокопское, Ростовская область) будет проводить ближайшие домашние матчи на стадионе "Труд" в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства. Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период", - говорится в сообщении.

"Чайка" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой Лиги). На счету команды 12 очков после 21 тура. Первый матч в Подольске "Чайка" проведет 1 марта, соперником будет "СКА-Хабаровск".