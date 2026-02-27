Переговоры по бою Проводников - Пакьяо еще не завершены

Редакция сайта ТАСС

Руслан Проводников © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Переговоры по бою между бывшим чемпионом мира по боксу Русланом Проводниковым и филиппинцем Мэнни Пакьяо еще не завершены. Об этом ТАСС сообщили в команде Проводникова.

Ранее российский боксер сообщил ТАСС, что бой еще не утвержден.

"Переговоры еще не завершены. Есть нюансы", - сказал собеседник агентства.

В июне 2025 года Проводников победил экс-чемпиона мира мексиканца Хосе Луиса Кастильо единогласным решением судей.

Проводникову 42 года, он возобновил карьеру в 2025 году. На его счету 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Пакьяо 47 лет. В его активе 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и три ничьих.