Макдэвид первым в сезоне набрал 100 очков в НХЛ

Канадский форвард помог "Эдмонтону" разгромить "Лос-Анджелес"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © AP Photo/ Gregory Bull

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал первым игроком в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, который достиг отметки в 100 очков.

В гостевом матче с "Лос-Анджелесом" (8:1) Макдэвид забросил одну шайбу и отдал один голевой пас. В 60 играх текущего сезона Макдэвид забросил 35 шайб и отдал 65 голевых передач. Его ближайшими преследователями являются российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров и канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, на счету которых по 95 очков. Макдэвид стал третьим хоккеистом в истории лиги, набиравшим 100 и более очков в девяти сезонах. Рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (15 сезонов), второе место занимает его соотечественник Марио Лемье (10).

Макдэвиду 29 лет, он был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. В сезоне-2022/23 нападающий стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в регулярном чемпионате, в сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел отметку в 100 результативных передач за регулярный чемпионат, всего в истории североамериканской лиги таких игроков пять.

Канадец трижды становился обладателем "Харт трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата (2017, 2021, 2023) и пять раз завоевывал "Арт Росс трофи" как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). В 2024 году он получил "Конн Смайт трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. В последних двух сезонах "Эдмонтон" доходил до финала Кубка Стэнли, уступив оба раза "Флориде".

