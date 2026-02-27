Болельщик повалил Месси на газон во время матча в Пуэрто-Рико

Аргентинский форвард "Интер Майами" забил победный мяч в товарищеской встрече с эквадорским "Индепендьенте дель Валье"

© Everardo Herrera/ X

ТАСС, 27 февраля. Болельщик в Пуэрто-Рико прорвался на поле во время товарищеского матча между эквадорским "Индепендьенте дель Валье" и американским "Интер Майами" и повалил на газон аргентинского форварда команды из США Лионеля Месси. Об этом сообщает газета Marca.

Инцидент произошел в конце второго тайма. Болельщик подбежал к Месси сзади, обнял его и упал с футболистом на газон. После этого болельщика оттащили телохранители аргентинца.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интер Майами", Месси стал автором победного гола, реализовав пенальти на 70-й минуте.