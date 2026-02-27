Журова: страны Прибалтики лишатся международных турниров из-за недопуска РФ

Ранее Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по фехтованию

Светлана Журова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Страны Прибалтики и некоторые страны Восточной Европы будут лишены международных соревнований из-за недопуска на свою территорию российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, ряд стран лишились права проведения международных соревнований из-за заявлений о недопуске на свою территорию российских спортсменов. В частности, Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по фехтованию, а Польша лишилась юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

"Страны Прибалтики и некоторые страны Восточной Европы будут лишены права проводить международные соревнования, - сказала Журова. - Недопуск спортсменов на свою территорию срывает подписанные организаторами соглашения с международными федерациями. Такая дискриминация наносит ущерб виду спорта. Надеюсь, что все международные федерации будут проявлять в этом большую решимость".