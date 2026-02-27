Выбывший до конца сезона хоккеист "Металлурга" Силантьев перенес операцию

Форвард получил тяжелую травму ноги в матче КХЛ против "Северстали"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Металлурга" Дмитрий Силантьев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Нападающий магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Дмитрий Силантьев перенес операцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщал, что Силантьев получил тяжелую травму ноги в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали" (3:4 ОТ). Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин сообщил, что игрок выбыл до конца сезона.

"Операция позади. Всем спасибо за поддержку, семья рядом - это главное", - написал Силантьев.

Силантьеву 25 лет, в текущем сезоне КХЛ он забросил 20 шайб и отдал 25 голевых передач в 53 играх.