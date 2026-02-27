Участница Олимпиады Королева отметила нехватку сильнейших россиян на Играх

На олимпийском турнире выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева

Анна Королева © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сильнейших российских лыжников в полном составе не хватало на Олимпийских играх в Италии. Такое мнение ТАСС высказала участница Олимпиады белоруска Анна Королева.

На олимпийском турнире выступили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом спортсменов стало четвертое место Коростелева в скиатлоне.

"Конечно, Олимпийские игры - это особенное соревнование. Там выступали лучшие лыжники мира. Конечно, не хватало сильнейшего состава сборной России, но я считаю, что ребята показали хороший результат. С участием всех сильнейших Олимпиада была бы еще интереснее", - сказала Королева.

Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля.