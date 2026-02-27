На чемпионат Европы по пулевой стрельбе в Армении заявлены 20 россиян

Соревнования пройдут с 27 февраля по 5 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Двадцать российских спортсменов заявлены для участия в чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который пройдет в Ереване. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В заявку вошли имеющие нейтральный статус Антон Аристархов (стрельба из пистолета), Вадим Балюк (пистолет), Яна Енина (пистолет), Варвара Кардакова (винтовка), София Кузина (пистолет), Юлия Лизун (пистолет), Владислав Макаров (пистолет), Илья Марсов (винтовка), Ева Мелентьева (винтовка), Сергей Новоселов (винтовка), Камиль Нуриахметов (винтовка), Анжелика Османова (винтовка), Богдан Панфилов (пистолет), Егор Пелевин (винтовка), Дмитрий Пименов (винтовка), Эвелина Шеина (пистолет), София Сметанкина (пистолет), Анастасия Сорокина (винтовка), Георгий Тарасов (пистолет) и Мария Васильева (винтовка).

Чемпионат Европы пройдет с 27 февраля по 5 марта. Всего в рамках турнира будет разыграно 15 комплектов медалей. В программе соревнований: стрельба из пистолета на дистанции 10 метров - 3 комплекта наград, стрельба из винтовки на дистанции 10 метров - 3 комплекта; стрельба по движущейся мишени на 10 метров - 9 комплектов медалей, включая соревнования среди взрослых и спортсменов до 21 года.