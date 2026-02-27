Лидер хоккейной сборной США недоволен видео Белого дома в отношении Канады

В начале недели в аккаунте Белого дома в соцсети TikTok появилось смонтированное с помощью ИИ видео, где Брэди Ткачук уничижительно высказывается о канадцах и обещает "преподать им урок"

Редакция сайта ТАСС

Брэди Ткачук (США) и Митчелл Марнер (Канада) © Петр Ковалев/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Один из лидеров хоккейной сборной США Брэди Ткачук высказал недовольство видеороликом Белого дома, сгенерированным искусственным интеллектом, где он уничижительно отзывается о хоккейной сборной Канады и канадцах.

"Это явно фейк, потому что [в видеоролике звучит] не мой голос, я бы никогда не сказал ничего подобного. Мне не нравится это видео", - заявил Ткачук журналистам, ответ которого приводит телеканал CNN.

Хоккеист также прокомментировал неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Канада должна стать 51-м штатом. "Я бы не хотел этого", - сказал один из лидеров американской сборной, который является капитаном канадского клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава".

В начале недели в аккаунте Белого дома в соцсети TikTok появилось смонтированное с помощью ИИ видео, где Ткачук уничижительно высказывается о канадцах и обещает "преподать им урок".

22 февраля сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады и завоевала золото Олимпийских игр впервые с 1980 года.