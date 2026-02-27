Матч сборных России и Никарагуа пойдет в рейтинг ФИФА

Встреча состоится 27 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Никарагуа пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее РФС сообщил, что игра пройдет 27 марта в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

"Матч сборных России и Никарагуа пойдет в рейтинг ФИФА", - сообщили в пресс-службе РФС.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, команда Никарагуа располагается на 131-й позиции.