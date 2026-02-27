Сергеев рассказал, что в "Динамо" не думали о плей-офф перед матчем со СКА

После победы над СКА бело-голубые гарантировали участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Игроки московского "Динамо" не думали о возможном выходе в плей-офф перед матчем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с петербургским СКА. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал защитник бело-голубых Артем Сергеев.

Ранее ТАСС сообщал, что 26 февраля в матче регулярного чемпионата "Динамо" со счетом 4:1 обыграло армейцев и гарантировало участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Нет, мы об этом не думали. В Ярославле у нас уже была возможность выйти в плей-офф раньше, но не получилось. В Петербурге получилось, мы этому очень рады", - отметил Сергеев.

"Динамо" набрало 70 очков после 59 матчей и занимает 6-е место турнирной таблице Западной конференции.