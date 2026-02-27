Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Мали 31 марта

Встреча состоится в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной России © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу с командой Мали 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" и начнется в 20:00 мск.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная России в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа 27 марта.

Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), россияне располагаются на 36-й позиции. Лучшим результатом сборной Мали на Кубке африканских наций является второе место в 1972 году. Единственным представителем Мали, выступающим в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), является полузащитник Мамаду Майга из "Пари Нижний Новгород".

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступила в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.