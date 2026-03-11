Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Россиянин обыграл представителя США Алекса Микельсена

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Matthew Stockman/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя США Алекса Микельсена в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 11-м номером. Михельсен выступал без номера посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (3-й номер посева) и британцем Джейком Дрейпером (14).

Медведеву 30 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула под эгидой организации. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Микельсену 21 год, он занимает 44-е место в мировом рейтинге. Американец не выигрывал соревнований под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии прошлого года.

Соревнование в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии "хард" и относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Финал запланирован на 15 марта. Призовой фонд турнира составил $9,4 млн. Его действующим победителем является Дрейпер.