"Динамо" - "Зенит" и еще три игры завершат программу 22-го тура РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи "Оренбург" - "Спартак", "Крылья Советов" - "Рубин" и "Локомотив" - "Акрон"

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Полузащитник "Динамо" Бителло и полузащитник "Зенита" Педро © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Программа 22-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут встречи "Оренбург" - "Спартак", "Динамо" (Москва) - "Зенит", "Крылья Советов" - "Рубин" и "Локомотив" - "Акрон".

Первая игра дня состоится в Оренбурге, где одноименный клуб примет московский "Спартак". Матч начнется в 13:45 мск. В первой части сезона команды встречались в Москве, тогда победу одержали красно-белые (1:0). В турнирной таблице "Спартак" находится на 6-м месте, набрав 35 очков, тогда как "Оренбург" занимает 15-ю позицию с 18 очками. По итогам сезона в Лигу Пари (Первую лигу) напрямую вылетят 15-я и 16-я команды РПЛ, а 13-я и 14-я сыграют в стыковых матчах за право принять участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата страны с 4-м и 3-м клубами Первой лиги соответственно.

Во втором матче дня московское "Динамо" на "ВТБ-Арене" сыграет с петербургским "Зенитом", встреча начнется в 16:00 мск. Петербургская команда продолжает борьбу за чемпионство, занимая 2-е место в турнирной таблице с 45 очками и на 4 очка отставая от лидирующего "Краснодара". Динамовцы же после зимней паузы набрали хороший ход и находятся на 8-м месте (30). В первом круге "Зенит" оказался сильнее (2:1). Чемпион СССР в составе "Зенита" Дмитрий Баранник в разговоре с ТАСС отметил, что стоит ждать принципиальный матч. "Матч станет настоящим испытанием для обеих команд: "Динамо" постарается укрепить свою позицию, а "Зенит" - доказать, что обладает необходимыми ресурсами для уверенной победы", - сказал он.

Также в воскресенье самарские "Крылья Советов", которые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (20), примут казанский "Рубин" (29), находящийся на 9-й позиции. Начало встречи - в 16:30 мск. В первой части чемпионата "Рубин" обыграл самарскую команду со счетом 2:0.

Заключительная игра тура пройдет в Москве на "РЖД-Арене", где "Локомотив" примет тольяттинский "Акрон". Матч начнется в 19:00 мск. Железнодорожники входят в число лидеров чемпионата и продолжают борьбу за медали, находясь на 4-м месте с 41 очком. 3-й идет калининградская "Балтика", набравшая 42 очка. "Акрон" расположился на 10-й строчке (22). В первом круге "Локомотив" и "Акрон" сыграли вничью (1:1).

Программа 22-го тура РПЛ стартовала в субботу матчем в Грозном, где "Ахмат" обыграл "Ростов" со счетом 1:0. ЦСКА дома оказался сильнее махачкалинского "Динамо" (3:1), "Краснодар" на своем поле одержал крупную победу над "Пари Нижний Новгород" (5:0), а "Балтика" на домашнем стадионе разгромила "Сочи" (4:0).