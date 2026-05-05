Кафельников объяснил, почему не верит в успешное выступление Андреевой в Риме

Олимпийский чемпион считает, что в преддверии Roland Garros лидеры мирового рейтинга прибавят в игре

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход российской теннисистки Мирры Андреевой в финал турнира в Риме станет сюрпризом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников.

"Андреева сейчас лучше всех в стране играет, поэтому, конечно, верим в нее. Но я не думаю, что в Риме она сможет повторить успешные выступления на двух предыдущих турнирах (победа на турнире в Линце и выход в финал в Мадриде - прим. ТАСС), - сказал Кафельников. - Все-таки в преддверии Roland Garros и Арина Соболенко, и Елена Рыбакина, и все другие сильные теннисистки мобилизуют свои силы и будут играть максимально ответственно. Так что выход в финал Андреевой в Риме станет сюрпризом".

Турнир Женской теннисной ассоциации в Риме проходит с 5 по 17 мая. Андреева начнет выступление со второго круга, она получила восьмой номер посева.