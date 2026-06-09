Джиенбаев считает, что с яхтсменов РФ не снимали ограничения из-за англосаксов

Ранее стало известно, что совет Международной федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном

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Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев © ТАСС

КАЗАНЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение допустить российских яхтсменов до соревнований среди юниоров с флагом и гимном является победой, учитывая, что в парусном спорте законодателями мод являются англосаксы и поляки. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергей Джиенбаев.

Ранее ТАСС сообщал, что совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Решение распространяется на турниры среди участников до 23 лет. Также международная федерация сняла все ограничения с белорусских спортсменов.

"Это маленькая, но победа. Особенно учитывая, что в парусном спорте законодатели моды - это англосаксы, скандинавы, поляки. Поэтому нас жестко не допускали - детей, яхтенный и спортивный туризм, - сказал Джиенбаев. - Это небольшой успех, от которого мы оттолкнемся и пойдем дальше".

World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине. В июле 2025 года организация допустила атлетов из этих стран до турниров в нейтральном статусе.