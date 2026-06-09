Свищев призвал применять санкции к украинцам за неуважение к флагу РФ

Ранее Европейская федерация армрестлинга оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на €250 за отказ слушать гимн России, который играл в честь победы Андрея Гаврилова на чемпионате Европы

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы международных соревнований должны продолжить применять дисциплинарные санкции в отношении украинских спортсменов, которые нарушают нормы регламента при взаимодействии с атлетами из России. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Европейская федерация армрестлинга оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на €250 за отказ слушать гимн России, который играл в честь победы Андрея Гаврилова на чемпионате Европы. После того, как украинские спортсмены получили награды, они покинули пьедестал во время исполнения российского гимна.

"Это этика спорта, все прописано в регламенте, - сказал Свищев. - И организаторы должны собственными инструментами наказывать тех, кто этот регламент и эти правила нарушает. Мы уже много раз сталкивались с неэтичным поведением украинских спортсменов. На родине их запугивают, настраивают на такие поступки. Потому что, если, не дай бог, они ничего негативного не сделают или даже сделают что-то позитивное в отношении россиян, на родине их будет ждать ужас, но это не означает, что надо спускать такое поведение с рук. Должны быть и штрафы, и иные санкции. Потому что это спорт, который объединяет всех вне зависимости от национальности и политической ситуации".