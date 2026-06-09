Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

Она победила в матче первого круга парного разряда на турнире в Лондоне

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Серена Уильямс © AP Photo/ Alberto Pezzali

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне в парном разряде, на котором выступает вместе с представительницей Канады Викторией Мбоко.

В первом круге Уильямс и Мбоко со счетом 7:6 (7:2), 6:2 обыграли американку Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Следующие соперницы Уильямс и Мбоко будут определены позднее.

Для 44-летней Уильямс прошедший матч стал первым после возобновления карьеры. В последний раз она выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

На счету Уильямс 73 титула WTA. Она занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Уильямс семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии, трижды - Открытый чемпионат Франции, семь раз - Уимблдон и шесть раз - Открытый чемпионат США.

Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном. В парном разряде Уильямс выиграла 14 турниров Большого шлема. Американка является единственной теннисисткой в истории, выигравшей карьерный "Золотой шлем" (победы в четырех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде) в одиночном и парном разрядах.

Турнир в Лондоне завершится 14 июня. Он относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии.