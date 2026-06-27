Футболисты "Динамо" проиграли "Торпедо" в первом матче после возвращения Шварца

Бело-голубые уступили со счетом 0:2

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 0:2 проиграли столичному "Торпедо" в товарищеском матче.

Забитыми мячами отметились Александр Юшин (31-я минута) и Алексей Каштанов (44).

"Динамо" провело первый матч после назначения немца Сандро Шварца на пост главного тренера. В мае ТАСС сообщал, что Шварц вернулся на пост главного тренера "Динамо", подписав контракт до лета 2029 года. Ранее специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.