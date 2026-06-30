Приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ вступает в силу с 1 июля

С начала сезона-2026/27 клубы РПЛ смогут вносить заявку не более 12 иностранных футболистов, на поле смогут выходить одновременно не более 7

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба и полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Приказ Министерства спорта РФ об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) вступает в силу с 1 июля. С начала сезона-2026/27 клубы РПЛ смогут вносить заявку не более 12 легионеров, на поле смогут выходить одновременно не более 7.

О планах изменить лимит на легионеров министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял с прошлого года. 13 апреля 2026 года министерство спорта опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. Дегтярев также сообщил, что ужесточение лимита будет продолжаться, целью является 10 иностранных футболистов в заявке, 5 - на поле.

24 апреля Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Александром Алаевым, генеральным секретарем Российского футбольного союза Максимом Митрофановым, а также представителями клубов РПЛ. На этой встрече Дегтярев подписал приказ о новом лимите на легионеров. Министр спорта объяснил ужесточение лимита тем, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников.

Алаев тогда рассказал, что клубы считают прошлый лимит эффективным, но уважают решение Минспорта, для всех на тот момент определилась ближайшая перспектива. Также глава РПЛ отметил позитив в том, что на встрече был достигнут компромисс. Лига предложила Минспорту совместно мониторить ситуацию в ближайшие годы, чтобы оценить все изменения, которые произойдут после введения новой формулы. После окончания следующего сезона должна состояться встреча, на которой примут решение о дальнейшем лимите. Стороны не будут торопиться с переходом на схему "10 + 5".

В конце мая Дегтярев объяснил, от чего будет зависеть ужесточение лимита на легионеров. "Пока снижение на одного легионера, это решение бессрочное, не на год. Но через год, я обещаю, к этой теме вернусь. И посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли - еще меньше сделаю. Мне кажется, и не только мне, сторонников у меня достаточно, справедливая цифра - это 10 иностранцев в заявке, 5 - на поле. Придем мы к ней или нет - покажет время и социальная ответственность клубов", - сказал Дегтярев в интервью руководителю Федерации триатлона России Ксении Шойгу.

Новый сезон в российском футболе стартует 18 июля. В этот день в матче за Суперкубок России сыграют чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель кубка московский "Спартак".

О лимите на легионеров

При прошлом лимите на легионеров клубы РПЛ могли вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов, одновременно на поле могли выходить 8. Это правило действовало с сезона-2022/23. В перечень легионеров входят иностранные футболисты, которые не имеют гражданства РФ и не могут выступать за сборную России по нормам Международной федерации футбола. Также в число легионеров не входят футболисты из стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

С 1992 по 1996 год в составах клубов чемпионатов России количество легионеров не превышало трех. В период с 1997 по 2004 год лимит был отменен, после этого использовались разные вариации числа иностранных футболистов как в заявке, так и на поле.