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Приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ вступает в силу с 1 июля

С начала сезона-2026/27 клубы РПЛ смогут вносить заявку не более 12 иностранных футболистов, на поле смогут выходить одновременно не более 7
Редакция сайта ТАСС
21:05

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба и полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Приказ Министерства спорта РФ об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) вступает в силу с 1 июля. С начала сезона-2026/27 клубы РПЛ смогут вносить заявку не более 12 легионеров, на поле смогут выходить одновременно не более 7.

О планах изменить лимит на легионеров министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял с прошлого года. 13 апреля 2026 года министерство спорта опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. Дегтярев также сообщил, что ужесточение лимита будет продолжаться, целью является 10 иностранных футболистов в заявке, 5 - на поле.

24 апреля Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Александром Алаевым, генеральным секретарем Российского футбольного союза Максимом Митрофановым, а также представителями клубов РПЛ. На этой встрече Дегтярев подписал приказ о новом лимите на легионеров. Министр спорта объяснил ужесточение лимита тем, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников.

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Алаев тогда рассказал, что клубы считают прошлый лимит эффективным, но уважают решение Минспорта, для всех на тот момент определилась ближайшая перспектива. Также глава РПЛ отметил позитив в том, что на встрече был достигнут компромисс. Лига предложила Минспорту совместно мониторить ситуацию в ближайшие годы, чтобы оценить все изменения, которые произойдут после введения новой формулы. После окончания следующего сезона должна состояться встреча, на которой примут решение о дальнейшем лимите. Стороны не будут торопиться с переходом на схему "10 + 5".

В конце мая Дегтярев объяснил, от чего будет зависеть ужесточение лимита на легионеров. "Пока снижение на одного легионера, это решение бессрочное, не на год. Но через год, я обещаю, к этой теме вернусь. И посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли - еще меньше сделаю. Мне кажется, и не только мне, сторонников у меня достаточно, справедливая цифра - это 10 иностранцев в заявке, 5 - на поле. Придем мы к ней или нет - покажет время и социальная ответственность клубов", - сказал Дегтярев в интервью руководителю Федерации триатлона России Ксении Шойгу.

Новый сезон в российском футболе стартует 18 июля. В этот день в матче за Суперкубок России сыграют чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель кубка московский "Спартак".

О лимите на легионеров

При прошлом лимите на легионеров клубы РПЛ могли вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов, одновременно на поле могли выходить 8. Это правило действовало с сезона-2022/23. В перечень легионеров входят иностранные футболисты, которые не имеют гражданства РФ и не могут выступать за сборную России по нормам Международной федерации футбола. Также в число легионеров не входят футболисты из стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

С 1992 по 1996 год в составах клубов чемпионатов России количество легионеров не превышало трех. В период с 1997 по 2004 год лимит был отменен, после этого использовались разные вариации числа иностранных футболистов как в заявке, так и на поле. 

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