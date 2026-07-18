Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу

Встреча пройдет в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 мск

Редакция сайта ТАСС

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© AP Photo/ Tony Gutierrez

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира 2026 года завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Аргентины и Испании. Встреча пройдет на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 22:00 мск.

Игре будет предшествовать яркая церемония закрытия чемпионата мира. Как сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), хэдлайнером церемонии станет американский певец Post Malone. Церемония начнется за полтора часа до начала игры. В ней также примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed. Национальный гимн США исполнит Дженнифер Хадсон.

Еще одно шоу с выступлением артистов пройдет в перерыве матча. Изначально сообщалось, что из-за этого перерыв может растянуться с 15 до 30 минут, но такие действия вызвали критику. В итоге в пятницу ФИФА сообщила, что перерыв займет 17 минут. В это время выступят канадец Джастин Бибер, американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и поп-группа BTS из Республики Корея.

Финальный матч соберет большое количество не только поп-звезд. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что финал посетит президент США Дональд Трамп. Планируется, что Трамп вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино вручит команде-победителю трофей. Также сообщалось о планируемом присутствии премьера Испании Педро Санчеса, президента Мексики Клаудии Шейнбаум, премьер-министра Канады Марка Карни. Как сообщил телеканал NBC, президент Аргентины Хавьер Милей пропустит финальную встречу мирового первенства из-за суеверия. По словам Милея, все игры сборной Аргентины, которые он смотрел дома, завершились победой.

Статистика команд

На пути к финалу сборная Аргентины обыграла команды Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1) на групповом этапе. В плей-офф аргентинцы были сильнее сборных Кабо-Верде (3:2 - после д. в.), Египта (3:2), Швейцарии (3:1 - после д. в.) и Англии (2:1). Перед полуфиналом болельщики создали петицию, чтобы отстранить сборную Аргентины от участия в турнире. Ее подписали более 10 млн человек. Ранее некоторые пользователи высказывали мнение, что ФИФА делает все для победы аргентинцев на чемпионате мира. В качестве примеров отмечают непоказанную красную карточку Лионелю Месси в матче группового этапа с алжирцами и легкую сетку плей-офф.

Сборная Испании на групповом этапе сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0), а также победила сборные Саудовской Аравии (4:0) и Уругвая (1:0). В плей-офф испанцы были сильнее австрийцев (3:0), португальцев (1:0), бельгийцев (2:1) и французов (2:0).

Аргентинцы в седьмой раз сыграют в финале чемпионата мира, команда побеждала три раза, в том числе на предыдущем турнире в 2022 году. По участию в финалах аргентинцы сравнялись с бразильцами и обошли итальянцев. Рекорд принадлежит сборной Германии, которая восемь раз участвовала в решающем матче за трофей. Испанцы во второй раз сыграют в финале чемпионата мира. В 2010 году "красная фурия" одержала победу.

Во время текущего мирового первенства 39-летний капитан сборной Аргентины Месси стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионатов мира с 21 голом и 12 результативными передачами. На текущем турнире он делит первое место в списке бомбардиров с французом Килианом Мбаппе (по 8 голов). У сборной Испании лучшим бомбардиром на текущем чемпионате является Микель Оярасабль - 5 голов. Перед финалом появилась информация, что один из лучших футболистов сборной Испании Ламин Ямаль испытывает проблемы с бедром. Однако в пятницу он начал проводить тренировки в общей группе.

Встречу обслужит бригада во главе со словенским арбитром Славко Винчичем. Ранее он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов в 2024 году, на текущем мировом первенстве работал на четырех играх.

Перстни для победителей

Ранее ФИФА сообщила, что игроки сборной, которая одержит победу в финале чемпионата мира, впервые получат чемпионские перстни. Всего изготовят 2 026 перстней. 30 из них зарезервированы для игроков, остальные 1 996 будут доступны болельщикам по всему миру для покупки.

Чемпионские перстни вручат победителям чемпионата мира впервые в истории. Традиция вручения перстней популярна в североамериканских спортивных лигах.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого розыгрыша обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).