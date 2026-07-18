Мбаппе обошел Марадону по количеству игр на чемпионатах мира по футболу

Француз вышел в стартовом составе на матч за третье место с англичанами

Редакция сайта ТАСС

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе © Buda Mendes/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе превзошел победителя чемпионата мира - 1986 аргентинца Диего Марадону по количеству проведенных матчей в истории турнира.

Француз с первых минут вышел на поле в игре за третье место мирового первенства - 2026 против команды Англии. Он довел число встреч на чемпионатах мира до 22 и вышел на чистое восьмое место по этому показателю. Теперь его опережают только аргентинец Лионель Месси (33), португалец Криштиану Роналду (27), немцы Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), итальянец Паоло Мальдини, хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер (по 23).

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский "Реал". Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. В финале сыграют сборные Испании и Аргентины, которая является действующим обладателем трофея.