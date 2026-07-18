Фестиваль "Две реки" второй год подряд пройдет в Москве

Мероприятие состоится в парке искусств "Музеон"

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© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уличный фестиваль "Две реки" состоится 19 июля в парке искусств "Музеон". Организатор - Департамент спорта города Москвы.

Фестиваль в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет второй год подряд и будет включать в себя две зоны со спортивными активностями и развлечениями для взрослых и детей. Время работы площадок - с 11:00 до 19:30, ведущими выступят спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион Сергей Федоровцев.

В акватории Москвы-реки состоятся заезды с участием команд гребных клубов и студенческих команд, лодок "Дракон" и "Викинг", а также шоу-номера с топовыми российскими и мировыми спортсменами - "Гидрофлай", "Мотосерф", аквабайки "Фристайл", скрипачка и танцы в тандемах на воде, гоночные лодки-"ракеты". Выступление хедлайнера мероприятия Jony начнется на плавучей сцене-барже в 18:30.

В "Музеоне" пройдут международные соревнования по хай-дайвингу (прыжки в воду с 27-метровой высоты) с участием сильнейших спортсменов из разных стран, (15:00, вход для зрителей по билетам), мастер-классы по катанию на сап-бордах в бассейне, показательные выступления "Гидрофлая".

Для зрителей будут работать диджей, родео-серфинг, фотозоны, тренажер академической гребли (эргометр), аниматоры, аквагрим, интерактивные зоны.

Выступление группы 5sta Family начнется на сцене перед Новой Третьяковкой в 14:00.