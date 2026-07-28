Теннисистку Александрову увезли с корта на коляске из-за жары

Спортсменка не смогла завершить матч с Кристиной Лютовой на турнире в Мемфисе

Редакция сайта ТАСС

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Екатерина Александрова © Matthias Hangst/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова не смогла самостоятельно покинуть корт после завершения матча первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Мемфисе с соотечественницей Кристиной Лютовой.

Спортсменка отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счете 4:5. Первая партия завершилась со счетом 7:6 (7:2) в пользу Лютовой, вторая - победой Александровой (6:4).

По ходу встречи Александрова не раз брала медицинский тайм-аут. Во время игры температура воздуха на корте достигала 36 градусов по Цельсию. По ходу 10-го гейма третьего сета Александрова упала на корт и запросила медицинскую помощь, после чего не смогла продолжить встречу.

Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 5 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.