Российские школьники приняли участие в уроке "Профессия - чемпион", посвященном ЧМ-2018

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Эксперты и предприниматели на Всероссийском открытом уроке Министерства образования и науки РФ и портала "Проектория" рассказали школьникам о том, как на российской спортивной индустрии отразилось проведение в стране чемпионата мира по футболу, сколько специалистов нужно для работы в сфере спорта и какими компетенциями они должны обладать, сообщает корреспондент ТАСС.

Всероссийский урок стартовал в 13:00 мск в Центре прототипирования "Кинетика" на базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и транслировался в социальных сетях. Модератором урока стал бывший футболист и телеведущий Евгений Савин.

В режиме телемоста к прямой трансляции подключались школьники из городов, которые принимали чемпионат мира. В их числе были Самара, Казань, Калининград и Санкт-Петербург. Учащиеся задавали экспертам и спикерам свои вопросы, а также приняли участие в конкурсе кричалок в поддержку сборной России.

В начале урока генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал школьникам, что успешное проведение чемпионата мира стало результатом работы десятков тысяч человек. "Чемпионат мира - это действительно грандиозный праздник, делал его не только оргкомитет, он создавался усилиями без преувеличения десятков тысяч людей. В этом заслуга каждого специалиста и каждого гражданина, которые радушно встретили гостей и подарили свой позитив", - сказал Сорокин.

"Было волнение, конечно, как это обычно и бывает перед крупным событием, но оно прошло с первым свистком, все пошло так, как и должно быть. Оргкомитет был на заднем плане, мы организовывали все спокойно, даже незаметно для наших гостей, но слаженно и скоординированно", - добавил он.

Города сделали прыжок в развитии

Матчи чемпионата мира прошли в 11 городах России. Казань приняла шесть игр турнира. По словам генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Азата Кадырова, благодаря мировому первенству Казань сделала рывок в развитии на 30 лет всего лишь за три года. "Это же можно сказать и про другие города, которые проводили матчи чемпионат мира, это большое счастье для нас. Самое главное, что все построенные объекты открыты для населения", - сказал он.

На вопрос аудитории, какие специалисты востребованы в сфере организации мероприятий, Кадыров ответил, что в спортивную индустрию необходимы работники самого широкого спектра. "Подбор специалистов - это непростое занятие. Мы стараемся находить людей, которые любят работу, спорт, общение, знают иностранный язык. Много берем из нашего отряда волонтеров, они имеют необходимый опыт и знания", - рассказал он.

Большое количество различного рода работников и специалистов нужно и для обеспечения функционирования крупных спортивных объектов. Об этом школьникам поведали вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, рассказавший об уникальных характеристиках арены "Санкт-Петербург", генеральный директор спортивного комплекса "Лужники" Александр Пронин и главный технолог "Лужников" Кирилл Кистерский.

В конце урока эксперт в области спортивных диджитал- технологий Иван Рындин показал актуальные тенденции развития данной сферы в России.

"Индустрия делится на две части. Технологии, которые находятся в чаше стадиона (умные датчики, умные мячи, различные методы контроля за функциональным состоянием игроков), а также технологии, которые связаны с футболом как бизнесом, организационные вещи (большие информационные системы, связанные с анализом поведения болельщиков, попытки привлечь их на стадионы, системы видеоанализа. Чтобы найти специалиста для работы в сфере спорта, он должен этот спорт понимать, любить его и разбираться в нем", - сказал Рындин.

Цикл Всероссийских открытых уроков "Проектории" стартовал 8 февраля. Они были посвящены сельскому хозяйству ("Что ты знаешь о еде?"), урбанистике, архитектуре и строительству ("Дом, в котором хочется жить") и современным технологиям ("Нереальная реальность"). За студией, в которой проходил урок, благодаря онлайн-трансляции на портале "Проектория" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" могли следить школьники, учителя и родители по всей стране.