Российский теннисист Хачанов намерен стать первой ракеткой мира

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский теннисист Карен Хачанов ставит перед собой цель стать первой ракеткой мира. Об этом 22-летний спортсмен заявил ТАСС.

"Приятно, что сейчас в России у меня наивысший рейтинг, но это было моей промежуточной целью. Глобальная - стать первой ракеткой мира, побеждать на турнирах Большого шлема, - сказал Хачанов. - Понятно, что я сейчас рад быть на 25-й строчке - это мой наивысший рейтинг, но нет предела совершенству, надо продолжать работать. Меня ждет долгий путь, впереди еще 24 игрока, которые лучше меня".

1 сентября Хачанов уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю в третьем круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу испанца.

"Когда ты проигрываешь, то всегда недоволен, любое поражение - обидное. Но если ты знаешь, что ты уходишь с корта, сделав все, что мог, как это было в матче с Надалем, то к себе у тебя нет претензий. Даже несмотря на ошибки, которые совершают все теннисисты. Главное - понять причину ошибок и постараться их исправить, чтобы избежать в дальнейшем", - добавил он.

Хачанов в этом сезоне превзошел свой лучший результат, показанный на кортах Нью-Йорка.