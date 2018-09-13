Игнашевич организует благотворительный футбольный турнир для фонда "Нужна помощь"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич совместно с фондом "Нужна помощь" проведет благотворительный турнир по футболу, в котором могут принять участие все желающие. Об этом сообщается на официальном сайте благотворительной организации.

Для участия в турнире нужно собрать команду и зарегистрировать ее на сайте турнира. Затем, согласно правилам, каждая команда начинает сбор средств на благотворительность с помощью своих друзей и знакомых. Команды, собравшие больше всего денег, получат право участвовать в соревнованиях.

Команду можно зарегистрировать для участия в трех лигах: мужской, женской и юношеской. В турнире среди мужчин будет соревноваться 16 команд, среди женщин и юношей - по восемь команд. Игнашевич также соберет свою команду.

Победители мужской лиги сыграют с командой Игнашевича, победители женской лиги пройдут на командную тренировку под руководством бывшего футболиста сборной России. Лучшая из юношеских команд получит автограф-сессию с командой Игнашевича и мяч чемпионата мира 2018 года с подписями футболистов сборной России. Две команды, собравшие больше всех пожертвований, получат возможность пообедать с экс- футболистом в "СУП-кафе" за просмотром матча Лиги чемпионов.

"Миссия турнира - показать, как вы можете помогать благотворительным организациям, используя собственные возможности и социальные связи. Команды, которые соберут больше всего денег, встретятся на поле и покажут, что помощь объединяет и благотворительность может быть интересной и захватывающей. В следующем году турнир пройдет уже по всей России", - сказано на сайте фонда.

Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира - 2018 и вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА. Он является бронзовым призером чемпионата Европы - 2008 в составе сборной России. Также он становился обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз становился чемпионом России. Игнашевич является рекордсменом по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз в "Локомотиве"), семь раз выигрывал Суперкубок России, всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 - в составе ЦСКА.