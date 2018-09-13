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IBSF удивлена решением не включать парабобслей в программу Паралимпиады-2022

Международная федерация бобслея и скелетона встретится с руководством МПК для дальнейшего изучения деталей принятого решения
Санно-бобслейная трасса Пресс-служба Федерации бобслея России
Санно-бобслейная трасса
© Пресс-служба Федерации бобслея России

ТАСС, 13 сентября. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) удивлена решением Международного паралимпийского комитета (МПК) не включать парабобслей в программу Игр-2022. Об этом говорится в заявлении федерации.

"После многомесячных обсуждений с МПК это стало большим сюрпризом, поскольку IBSF была уверена, что все соответствующие документы предоставлены, а критерии выполнены, - говорится в заявлении. - IBSF как можно скорее встретится с руководством МПК для дальнейшего изучения деталей принятого решения".

Президент IBSF Иво Ферриани отметил, что "несмотря на решение, федерация имеет программу развития парабобслея в предстоящие сезоны и будет поддерживать эту дисциплину и спортсменов".

Паралимпиада-2022 пройдет в Пекние.

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