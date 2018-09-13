"Локомотив" сыграет с "Динамо" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Седьмой тур чемпионата России по футболу откроется в пятницу центральным матчем московских команд. На стадионе "РЖД-Арена" "Локомотив" сыграет с "Динамо".

О том, что действующий чемпион страны переживает игровой кризис, на сегодняшний день говорят многие поклонники футбола. Несмотря на впечатляющую трансферную кампанию, подопечные Юрия Семина в первых трех турах смогли набрать только два очка: железнодорожники сыграли вничью с "Уфой" (0:0) и "Спартаком" (0:0), проиграв в гостях набравшему ход "Оренбургу" (0:1).

В следующих двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты "Локомотива" смогли существенно поправить свое положение и приблизиться к зоне еврокубков. Москвичи одержали выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" (1:0), а на домашнем стадионе обыграли испытывающий финансовые трудности махачкалинский "Анжи" (2:1). Однако затем снова последовало поражение - в гостях от "Краснодара" (1:2).

В среду пресс-служба железнодорожников сообщила ТАСС, что Федор Смолов - одно из главных приобретений летнего трансферного окна - восстановился от повреждения, полученного в прошлом матче, и тренировался в общей группе без ограничений.

После шести туров "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков.

"Динамо" постарается взять реванш

Подопечные Дмитрия Хохлова начали сезон практически так же неудачно, как и железнодорожники. В первых трех турах "Динамо" набрало три очка, сыграв вничью с тульским "Арсеналом" (0:0), казанским "Рубином" (1:1) и екатеринбургским "Уралом" (1:1). В последующих встречах "Динамо" заработало шесть очков, обыграв "Уфу", в качестве приоритета поставившую на тот момент еврокубковые матчи, со счетом 3:0 и "Оренбург" (2:0). Уступили бело-голубые только "Спартаку" (1:2).

К гостевому матчу с "Локомотивом" динамовцы подходят на седьмом месте, имея в своем активе девять очков. Среди травмированных в составе команды значатся защитник Алексей Козлов и нападающий Антон Терехов.

"Локомотив" и "Динамо" сыграют 53-й матч в рамках чемпионатов России. На счету "Локомотива" 24 победы, у "Динамо" - 14, еще 14 встреч завершилось вничью. У динамовцев есть шанс взять реванш за два поражения в сезоне-2017/18, в котором бело-голубые уступили сначала в гостях со счетом 0:3, а затем проиграли дома - 0:4. Общая безвыигрышная серия "Динамо" в матчах с железнодорожниками длится с 9 марта 2013 года.

Столичное дерби на "РЖД-Арене" начнется в 19:30 мск. Главным арбитром матча назначен Алексей Матюнин из Москвы.