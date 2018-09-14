СМИ: владелец "Манчестер Сити" Мансур инвестировал в клуб более £1,3 млрд за 10 лет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян, являющийся владельцем футбольного клуба "Манчестер Сити" на протяжении 10 лет, вложил в него более £1,3 млрд. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт британской команды.

Отмечается, что арабский шейх является лидером Английской премьер-лиги (АПЛ) по объему инвестиций за всю ее историю. Согласно данным, опубликованным по окончании сезона-2016/17, ближайший его преследователь - владелец "Челси" Роман Абрамович. Российский миллиардер, который приобрел лондонский клуб в 2003 году, инвестировал £1,17 млрд.

Мансур стал владельцем "Манчестер Сити" в 2008 году. Шейх сначала купил 90% акций клуба, а уже в следующем году приобрел оставшиеся. За 10 лет правления Мансура "Манчестер Сити" трижды выиграл чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), дважды становился обладателем Суперкубка Англии (2011, 2014) и один раз побеждал в Кубке страны (2011).

В текущем сезоне клуб после четырех туров идет на четвертом месте, набрав 10 очков и отставая от лидирующей тройки на два балла.