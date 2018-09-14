Член медицинской комиссии МОК проведет антидопинговую лекцию для российских тренеров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пригласило в Москву члена медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) профессора Яниса Пицилиадиса для того, чтобы он 29 сентября выступил перед отечественными спортивными чиновниками и тренерами с лекцией о том, как добиться высоких результатов без нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Российское антидопинговое агентство, вопрос восстановления которого в своих правах будет рассматриваться исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) 20 сентября, несмотря на все проблемы, продолжает вести активную образовательную работу в сфере борьбы с употреблением допинга.

"29 сентября в Москве в Инновационном центре Олимпийского комитета России перед представителями федераций и тренерами выступит профессор Янис Пицилиадис, который является членом медицинской комиссии МОК, - заметила Пахноцкая. - Тема лекции - "Высокие результаты в спорте без допинга: миф или реальность?".

По словам одного из руководителей РУСАДА, Пицилиадис, который также является директором центра спортивной медицины в британском университете Брайтон, планирует рассказать о том, можно ли достичь высоких результатов в спорте без применения запрещенных субстанций и методов и какую роль играет наука в достижении высоких спортивных результатов.

Под руководством Пицилиадиса был создан крупнейший биобанк ДНК спортсменов высокой квалификации в университете Глазго. Его текущие исследования посвящены тому, как с помощью методов геномики, транскриптомики, метаболомики и протеомики определить использование в спорте запрещенных методов и субстанций.