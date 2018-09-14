Харчук: игра ряда хоккеистов "Динамо" не оправдывает ожиданий руководства клуба

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ряд хоккеистов московского "Динамо" не показывает на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) той игры, которой от них ждут в клубе. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора столичного клуба Анатолий Харчук.

В стартовых шести матчах КХЛ бело-голубые одержали только одну победу. Лучшим бомбардиром КХЛ сейчас является форвард бело-голубых, новичок команды Дмитрий Кагарлицкий, набравший восемь очков (1 гол + 7 передач). Еще один хоккеист, пришедший в команду в межсезонье, Вадим Шипачев, набрал семь очков (1+6). В то же время другие новички клуба Максим Афиногенов и Патрик Закриссон набрали, соответственно, два и одно очко. Ни одного балла и у другого легионера - Дастина Бойда.

"У нас есть определенное беспокойство по целому ряду игроков, поскольку некоторые хоккеисты абсолютно не показывают той игры, на которую мы рассчитывали и ждали от них. Здесь действительно сложный вопрос, в чем причина. Разумеется, к нас постоянно приходят предложения, и мы сами смотрим, что есть на рынке, и что можно сделать для улучшения состава", - сказал Харчук.

"Мы пытаемся постоянно понять, в чем причина неудачной игры в том числе и новичков команды. Мы считаем, что должны работать все звенья, и все должны показывать результат. Такая работа ведется даже не каждый день, а каждый час. Анализируем все записи, указываем на ошибки, невыполненные планы и тренерские установки на игру", - добавил он.

В предстоящих матчах "Динамо" дома встретится с "Витязем" (18 сентября), СКА (20 сентября), минским "Динамо" (22 сентября) и "Барысом" (24 сентября).