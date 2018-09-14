РФС разрешил "Нижнему Новгороду" внести в заявку Сапету, "Химкам" - Рязанцева

ТАСС, 14 сентября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила заявление клуба "Нижний Новгород" о регистрации полузащитника Александра Сапеты вне регистрационного периода. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Нижний Новгород" может внести Сапету в заявку для участия в соревнованиях под эгидой РФС.

Также палата разрешила подмосковным "Химкам" зарегистрировать полузащитника Александра Рязанцева вне регистрационного периода.

Сапета ранее выступал за московское "Динамо" и екатеринбургский "Урал". В 2018 году он подписал контракт с "Ростовом", но в августе текущего года клуб и игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Рязанцев в пятницу подписал контракт с "Химками". Ранее он играл за "Москву", казанский "Рубин", санкт- петербургский "Зенит", "Урал" и пермский "Амкар". Летом 2018 года контракт футболиста с "Зенитом" истек, и он стал свободным агентом.

"Нижний Новгород" и "Химки" выступают в Футбольной национальной лиге.