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КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:4

Команда из Казани была сильнее в серии послематчевых буллитов
Хоккеисты "Ак Барса" Егор Алеев/ТАСС
Хоккеисты "Ак Барса"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Казанский "Ак Барс" в серии буллитов одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин (10-я минута), Владимир Ткачев (18), Линус Умарк (32) и Антон Бурдасов (40). У "Ак Барса" отличились Артем Лукоянов (35), Роб Клинкхаммер (48), Антон Ландер (52) и Данис Зарипов (56). Автором победного буллита стал Александр Бурмистров. Казанская команда проигрывала по ходу встречи со счетом 1:4.

Умарк набрал свое 300-е очко в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" занимает третье место, набрав девять очков, "Ак Барс" с семью очками идет шестым.

В следующем матче "Ак Барс" в гостях сыграет с астанинским "Барысом", "Салават Юлаев" примет нижнекамский "Нефтехимик". Обе встречи пройдут 16 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Амур" (Хабаровск) - "Адмирал" (Владивосток) - 0:2;
  • "Сибирь" (Новосибирск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:4;
  • "Барыс" (Астана) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1.
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