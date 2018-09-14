"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:4

ТАСС, 14 сентября. Казанский "Ак Барс" в серии буллитов одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин (10-я минута), Владимир Ткачев (18), Линус Умарк (32) и Антон Бурдасов (40). У "Ак Барса" отличились Артем Лукоянов (35), Роб Клинкхаммер (48), Антон Ландер (52) и Данис Зарипов (56). Автором победного буллита стал Александр Бурмистров. Казанская команда проигрывала по ходу встречи со счетом 1:4.

Умарк набрал свое 300-е очко в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" занимает третье место, набрав девять очков, "Ак Барс" с семью очками идет шестым.

В следующем матче "Ак Барс" в гостях сыграет с астанинским "Барысом", "Салават Юлаев" примет нижнекамский "Нефтехимик". Обе встречи пройдут 16 сентября.

Результаты других матчей игрового дня: