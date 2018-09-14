Колобков: для России важно восстановление в правах РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA

"Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом, - сказал Колобков. - Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата".

"Я благодарен всем представителям как российского, так и международного спортивного сообщества, кто поддерживал нас, кто помогал реализовывать антидопинговые меры ради того, чтобы российские спортсмены выступали на равных с другими. Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября, поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех", - добавил министр спорта.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два - предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.