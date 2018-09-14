РУСАДА не будет комментировать рекомендации комитета WADA до 20 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет комментировать решение комитета организации по соответствию рекомендовать восстановить в правах РУСАДА. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на заседании 20 сентября.

"РУСАДА не будет давать каких-либо комментариев по этому вопросу до тех пор, пока не состоится заседание исполкома WADA", - сказала собеседница ТАСС.