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РУСАДА не будет комментировать рекомендации комитета WADA до 20 сентября

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на заседании 20 сентября
Допинг-тест AP Photo/Felipe Dana
Допинг-тест
© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет комментировать решение комитета организации по соответствию рекомендовать восстановить в правах РУСАДА. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на заседании 20 сентября.

"РУСАДА не будет давать каких-либо комментариев по этому вопросу до тех пор, пока не состоится заседание исполкома WADA", - сказала собеседница ТАСС.

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