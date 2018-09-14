ОКР: рекомендация о восстановлении РУСАДА стала следствием колоссальной работы России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах стала следствием колоссальной работы по реформированию РУСАДА, которая была проделана. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее в пятницу комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету агентства восстановить РУСАДА в правах. Комитет посчитал, что российская сторона выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению членства РУСАДА. Заседание исполкома WADA, на котором будет решаться данный вопрос, пройдет 20 сентября.

"Самое главное, что мы должны себе отдавать отчет - конечное решение за исполкомом WADA, который пройдет 20 сентября. Комитет по соответствию вынес то решение, которое исходило из логики и контекста последних действий со стороны РУСАДА. Проделана колоссальная работа по реформированию агентства", - заявил Поздняков.

"За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время. Мы внимательно и с надеждой будем смотреть на заседание исполкома", - добавил глава ОКР.

Также Поздняков рассказал, как данное решение может повлиять на ряд структур в российском спорте. "Статус ОКР от произошедшего никаких изменений не претерпит, решением исполкома Международного олимпийского комитета от 1 марта мы полностью соответствуем всем критериям и Олимпийской хартии. Это может коснуться наших коллег - Паралимпийского комитета России, соучредителя РУСАДА, его статус должен смениться на полное соответствие. Что касается Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), то комментировать сложно", - заявил Поздняков.

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. Это произошло после крупного допингового скандала в российской легкой атлетике, который также повлек за собой дисквалификацию ВФЛА. В течение долгого времени дисквалификация РУСАДА продлевалась, а принятие окончательного решения переносилось, так как российская сторона должна была выполнить ряд условий. В последнее время невыполненными оставались только два из них: предоставление доступа к пробам в московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, а также принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.