Тарпищев: восстановление РУСАДА снимет с России ограничения на проведение соревнований

"РУСАДА со своей стороны сделало все возможное, поэтому я сторонник того, чтобы нас как можно быстрее восстановили. Это даст нам позитивную жизнь в плане допинг-контроля. Если такое решение будет принято, то оно уравняет нас в правах с другими странами в плане подготовки к любым соревнованиям. Сейчас нас лихорадит", - сказал Тарпищев.

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снимет все ограничения на проведение в стране международных соревнований. Об этом ТАСС заявил член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Будет ли поставлена точка в допинговом скандале, зависит от нас. Просто не надо делать глупых вещей", - добавил он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий.

До последнего времени их оставалось два: предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, а также принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.