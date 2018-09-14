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Свищев: рекомендация восстановить РУСАДА в правах является плодом громадных усилий

Глава федерации керлинга России подчеркнул, что это решение не было бы возможно без титанических усилий Министерства спорта России, Олимпийского комитета России и их руководителей
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию исполкому WADA восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) является плодом огромных усилий самого российского агентства, Минспорта РФ и Олимпийского комитета России. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на заседании 20 сентября.

"Положительное для нас решение комитета по соответствию стало плодом громадной работы самого Российского антидопингового агентства, которое выбрало путь не конфронтации, а дипломатии, длительного поиска компромиссов, - заметил Свищев. - Это решение не было бы возможно без титанических усилий Министерства спорта России, Олимпийского комитета России и их руководителей".

"Это очень хороший для нас знак. Нельзя сейчас быть на сто процентов уверенным, что исполком WADA безусловно примет решение комитета по соответствию. Не думаю, что дальше будет все легко и прозрачно, будут еще какие-то обвинения. Но это один из шагов признания всего российского спорта", - заключил собеседник ТАСС.

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