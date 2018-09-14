Шляхтин: решение комитета WADA - обнадеживающий знак для российской легкой атлетики

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рекомендация комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) исполкому организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах является обнадеживающим знаком для российской легкой атлетики. Об этом заявил ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В пятницу комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на заседании 20 сентября.

"Это, безусловно, хороший сигнал и обнадеживающая информация для ВФЛА, для РУСАДА, для всего российского спорта, - заметил Шляхтин. - Не секрет, что восстановление РУСАДА - это одно из требований к нашей федерации для восстановления. Для нас этот вопрос был очень принципиальным, очень важным".

"Все последние месяцы и дни мы были в коммуникации с РУСАДА, - продолжил глава ВФЛА. - Для нас все это, конечно, волнительно. Труд многих людей и организаций (РУСАДА, Минспорта, Олимпийского комитета России), если это случится, наконец приведет к результату. Были приложены огромные усилия со стороны РУСАДА и его руководителя Юрия Гануса, Министерства спорта во главе с Павлом Колобковым, была сделана большая работа, которая приносит результат".

В то же время Шляхтин призвал не обольщаться раньше времени. "Нужно дождаться окончания заседания исполкома", - сказал собеседник ТАСС.

Восстановление РУСАДА является одним из пунктов дорожной карты ВФЛА, которая была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года.