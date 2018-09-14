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Северный Кавказ

В Ингушетии пройдут чемпионаты по дзюдо и борьбе всероссийского и европейского масштабов

Как уточнил министр спорта республики Дауд Алхазуров, власти региона специально запросили проведение отборочного чемпионата по дзюдо в республике до Олимпийских игр - 2020 в Токио

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Ингушетия планирует провести в регионе всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров, всероссийский отборочный турнир по дзюдо перед Олимпийскими играми 2020 года и чемпионат Европы по спортивной борьбе, об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"В этом году мы планируем проведение всероссийского турнира по дзюдо среди юниоров, в 2019 году - всероссийского отборочного чемпионата России по дзюдо перед Олимпийскими играми. Для нас это очень почетно. А в 2020 году мы в плане стоим по проведению чемпионата по спортивной борьбе среди юниоров как минимум европейского масштаба, либо мирового", - сказал Евкуров.

Как уточнил министр спорта республики Дауд Алхазуров, власти региона специально запросили проведение отборочного чемпионата по дзюдо в республике до Олимпийских игр - 2020 в Токио.

"Мы запросили проведение всероссийского чемпионата по дзюдо среди мужчин и женщин у нас в регионе в предолимпийский год. Соревнования пройдут в сентябре 2019 года, в них примут участие сильнейшие дзюдоисты. Спортсмены, которые выиграют в этих соревнованиях будут в списке кандидатов на участие в ОИ-2020", - сообщил ТАСС Алхазуров.

Ранее сообщалось, что в ходе чемпионата Европы в Каспийске состоялась рабочая встреча президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича и Евкурова, который выразил заинтересованность провести в регионе одного из молодежных первенств Европы по борьбе. В 2018 году в республике прошел чемпионат России по вольной борьбе.

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