Глава МПК Парсонс назвал прорывом рекомендацию восстановить в правах РУСАДА

"Это огромный прогресс и настоящий прорыв, - прокомментировал Парсонс данное решение. - Мы аплодируем всем людям, которые приложили усилия для достижения такого прогресса. Теперь МПК ждет окончательного решения исполкома WADA по данному вопросу, прежде чем предпримет следующие шаги, связанные с отстранением Паралимпийского комитета России (ПКР)".

В пятницу стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал восстановить в правах РУСАДА. Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA 20 сентября.

ТАСС, 14 сентября. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс назвал настоящим прорывом решение комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Если исполком WADA восстановит РУСАДА, то МПК соберет рабочую группу для оценки ситуации и предоставления рекомендаций совету директоров организации. Затем совет директоров МПК проведет встречу, на которой определит, следует ли восстановить ПКР в правах.

Членство ПКР в международной организации было приостановлено два года назад после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На заседании в начале сентября МПК решил не восстанавливать ПКР, так как российская сторона выполнила не все критерии. В частности, Парсонс подчеркивал, что статус ПКР напрямую зависит от признания РУСАДА соответствующим кодексу WADA.

Также ПКР должен выплатить МПК €257,5 тыс. в качестве возмещения расходов организации. В список расходов входят программа тестирования МПК для российских спортсменов и деятельность рабочей группы.