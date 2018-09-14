Глава МПК Парсонс назвал прорывом рекомендацию восстановить в правах РУСАДА

ТАСС, 14 сентября. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс назвал настоящим прорывом решение комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба МПК.
В пятницу стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал восстановить в правах РУСАДА. Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA 20 сентября.
"Это огромный прогресс и настоящий прорыв, - прокомментировал Парсонс данное решение. - Мы аплодируем всем людям, которые приложили усилия для достижения такого прогресса. Теперь МПК ждет окончательного решения исполкома WADA по данному вопросу, прежде чем предпримет следующие шаги, связанные с отстранением Паралимпийского комитета России (ПКР)".
Если исполком WADA восстановит РУСАДА, то МПК соберет рабочую группу для оценки ситуации и предоставления рекомендаций совету директоров организации. Затем совет директоров МПК проведет встречу, на которой определит, следует ли восстановить ПКР в правах.
Членство ПКР в международной организации было приостановлено два года назад после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На заседании в начале сентября МПК решил не восстанавливать ПКР, так как российская сторона выполнила не все критерии. В частности, Парсонс подчеркивал, что статус ПКР напрямую зависит от признания РУСАДА соответствующим кодексу WADA.
Также ПКР должен выплатить МПК €257,5 тыс. в качестве возмещения расходов организации. В список расходов входят программа тестирования МПК для российских спортсменов и деятельность рабочей группы.